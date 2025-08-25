Abuela y nieto mueren tras caerles encima un cable de alta tensión en Miranda

Una tragedia sacudió la mañana de este lunes 25 de agosto a Baruta, en el estado Miranda, donde una mujer y su nieto de 12 años murieron electrocutados luego de que un cable de alta tensión cayera sobre ellos en la calle Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Joana Llanes y su nieto, quienes se encontraban sentados en unos escalones junto a la parada de autobuses de las Minas de Baruta, cuando el cable se desprendió del tendido eléctrico. Ambos entraron en contacto con la instalación eléctrica y fallecieron en el lugar, detalló el periodista de sucesos, Roman Camacho.

Al sitio acudieron funcionarios de Protección Civil Baruta, bomberos del Distrito Capital, personal de la Brigada de Emergencias de Corpoelec y efectivos de Polibaruta, pero no pudieron hacer nada para salvarles la vida. Los cuerpos fueron trasladados a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Bello Monte, agregó el comunicador social mediante sus redes sociales.

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta lamentó el suceso y aseguró que las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes, que estarán a cargo de la Dirección Nacional de Homicidios del Cicpc.