Abandonan lancha con motores fuera de borda y pimpinas de gasolina en costas de Falcón

Una comisión mixta de cuerpos de seguridad del estado Falcón localizó este viernes 5 de septiembre una embarcación tipo peñero en estado de abandono, en el sector Los Boquerones, municipio Acosta, en la Costa Oriental de ese estado.

El hallazgo fue confirmado por el secretario de Seguridad Ciudadana falconiano, general Miguel Morales Miranda; en coordinación con el comandante de la Zodi-Falcón, general de división Francisco Luis Moreno. Durante labores de patrullaje terrestre y marítimo, efectivos del Dcdo y la Dpea de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encontraron la embarcación de fibra de vidrio equipada con tres motores fuera de borda de 300 HP cada uno y 16 cilindros plásticos con unos 200 litros de gasolina.

Las autoridades informaron de inmediato al Ministerio Público para dar continuidad a las actuaciones legales correspondientes.

Mientras tanto, los cuerpos policiales y militares permanecen desplegados en la zona para ubicar posibles elementos criminalísticos relacionados con la embarcación, que, según las primeras investigaciones, se presume era utilizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada.

Este procedimiento ocurre a pocos días de que Estados Unidos informara sobre la destrucción de una lancha que había zarpado desde las costas venezolanas, específicamente del estado Sucre, con un cargamento de drogas y 11 tripulantes a bordo. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la embarcación fue interceptada y atacada por fuerzas armadas de EE.UU. en una operación antidrogas, resultando en la neutralización de todos los ocupantes.