Vitamina D3 frena envejecimiento celular y protege los telómeros, según estudio clínico

El envejecimiento celular está estrechamente relacionado con el acortamiento de los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Cuando estos se reducen demasiado, las células entran en senescencia, favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónicas y el deterioro fisiológico.

Un amplio estudio clínico, que incluyó a más de mil adultos, evaluó si ciertos suplementos podían frenar este desgaste celular asociado con la edad. Durante cuatro años los participantes recibieron vitamina D3 (2.000 UI diarias) y ácidos grasos omega-3 marinos.

Los resultados mostraron que la vitamina D3 logró reducir la pérdida de longitud telomérica en 140 pares de bases. En promedio, quienes recibieron este suplemento mantuvieron telómeros más largos, lo que sugiere un efecto protector frente al envejecimiento celular acelerado.

Por su parte, los omega-3 no demostraron beneficios significativos en la conservación de los telómeros durante el mismo periodo.

Estos hallazgos posicionan a la vitamina D como el suplemento más prometedor para retrasar el envejecimiento celular en humanos, ofreciendo nuevas perspectivas para la salud y longevidad.