Tratamiento con Cpap reduce presión arterial en pacientes hipertensos con apnea del sueño

Un estudio reciente ha demostrado que el tratamiento de la apnea del sueño con Cpap (presión positiva continua en las vías respiratorias) puede contribuir a reducir la presión arterial en personas que padecen hipertensión. Este hallazgo reafirma la conexión entre los trastornos respiratorios nocturnos y la salud cardiovascular.

La apnea del sueño se caracteriza por interrupciones en la respiración durante el descanso, acompañadas muchas veces de ronquidos intensos. Aunque durante años se consideró principalmente una molestia para quienes comparten habitación, hoy la ciencia advierte que es un marcador clínico de riesgo para enfermedades del corazón y otras complicaciones.

El dispositivo Cpap, que mantiene abiertas las vías respiratorias mediante un flujo de aire constante, no solo mejora la calidad del sueño de los pacientes, sino que también ofrece beneficios medibles en su sistema circulatorio. Reducir la presión arterial es clave en la prevención de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades relacionadas.

Especialistas en medicina del sueño destacan la necesidad de promover un diagnóstico temprano, ya que muchos pacientes desconocen que sufren apnea y suelen atribuir los síntomas a cansancio o estrés. Identificar a tiempo este trastorno y tratarlo adecuadamente podría marcar la diferencia en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.