Tocar música durante décadas fortalece la memoria y retrasa el deterioro cerebral

Un estudio internacional confirmó que tocar un instrumento musical durante años fortalece la memoria y protege al cerebro del envejecimiento.

Los investigadores compararon a adultos mayores músicos, no músicos y jóvenes en pruebas para reconocer sílabas en ambientes ruidosos.

Los mayores sin experiencia musical mostraron una sobreactivación cerebral para compensar la pérdida cognitiva, un patrón típico del envejecimiento.

En cambio, los músicos mayores exhibieron conexiones neuronales más parecidas a las de los jóvenes, con redes más eficientes.

Esto se reflejó en un mejor desempeño en pruebas auditivas, memoria verbal y mayor resistencia a la distracción por ruido.

El entrenamiento musical de largo plazo genera una reserva cognitiva, que mantiene patrones cerebrales juveniles y retrasa el deterioro.

El efecto se observó incluso tras más de 30 años de práctica, lo que confirma los beneficios duraderos de la música.

Estos hallazgos sugieren que aprender y practicar música podría convertirse en una herramienta preventiva contra la demencia y el Alzheimer.