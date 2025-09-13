¿Sufres de migraña? Aquí tienes nueve consejos para controlar las crisis

Aunque la migraña no tiene cura definitiva, se puede tratar y gestionar eficazmente. Lo más importante es identificar los factores que pueden desencadenar una crisis y evitar que aparezca. Alrededor de una de cada siete personas en el mundo sufre de migraña, y aunque no se considera una enfermedad grave, es la principal causa de discapacidad entre adultos menores de 50 años, además de ser una de las principales razones de absentismo laboral. Controlar esta afección es posible:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la migraña es un trastorno común que afecta al 14% de la población mundial. En España, más de cinco millones de adultos padecen esta condición, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), difundidos por Cinfa con motivo del Día Mundial de la Migraña, celebrado cada 12 de septiembre.

Migraña: más frecuente en mujeres

La migraña es un tipo de cefalea aguda y recurrente que afecta principalmente a las mujeres. Este trastorno se caracteriza por síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.

Aunque no se conocen con exactitud las causas de la migraña, se cree que las personas que la padecen tienen un cerebro particularmente sensible, cuyas neuronas son hiperactivas y envían impulsos a los vasos sanguíneos, lo que provoca su estrechamiento y posterior dilatación. Estos cambios en los vasos sanguíneos generan dolor al liberar sustancias que afectan los tejidos cercanos.

Factores desencadenantes de la migraña

Existen varios factores que pueden provocar una crisis de migraña, entre ellos:

Alcohol

Tabaco

Ciclos hormonales, como el menstrual

Olores fuertes

Cambios bruscos de clima o altitud

Falta de sueño

Ejercicio físico intenso

Estrés

Además, ciertos alimentos también pueden ser culpables:

Chocolate

Lácteos

Cacahuetes

Edulcorantes como la sacarosa

Alimentos ricos en tiramina (como el vino, queso curado, chocolate negro y pescado ahumado)

Nitratos presentes en carnes procesadas como tocino y salami

Glutamato monosódico (GMS), presente en la comida china y algunos snacks salados.

Nueve recomendaciones para controlar la migraña

Consulta al médico cuando lo necesites: Si el número de crisis aumenta o el dolor se intensifica, no dudes en buscar ayuda médica y seguir el tratamiento que te indiquen. Identifica los desencadenantes: Presta atención a posibles factores que preceden a las crisis, como ruidos, luces fuertes o ciertos alimentos, y evita la exposición a ellos. Mantén un calendario de cefaleas: Registra las fechas de los dolores, la intensidad y los medicamentos que has utilizado. Esta información será útil para tu médico, ayudando a realizar un diagnóstico más preciso. Cuida tu alimentación: Sigue una dieta equilibrada, pero evita aquellos alimentos que suelen desencadenar tus migrañas, como el chocolate, los lácteos y el alcohol. Establece una rutina regular de sueño: Intenta dormir entre 7 y 8 horas cada noche y no variar mucho la cantidad de sueño los fines de semana. Controla el estrés: Practica técnicas relajantes como yoga o meditación, y busca actividades que te ayuden a mantener la calma en situaciones difíciles. Aíslate en un lugar tranquilo: Si sufres una crisis, es recomendable retirarse a un entorno oscuro y silencioso para evitar estímulos que puedan intensificar el dolor. Respira de forma relajada: Durante una crisis, practicar respiración profunda puede aliviar la tensión y ayudar a reducir el dolor de cabeza. Sigue el tratamiento médico: Toma únicamente los medicamentos prescritos por tu médico. Evita la automedicación, ya que el exceso de fármacos puede empeorar la situación.

La migraña puede ser un trastorno debilitante, pero con los cuidados adecuados y el seguimiento de las recomendaciones médicas, es posible controlar las crisis y mejorar la calidad de vida.