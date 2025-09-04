Riesgos del uso de hisopos en oídos: Consejos para proteger tu audición

El uso de hisopos de algodón para la higiene del oído es muy común, pero los especialistas en otorrinolaringología advierten sobre sus riesgos.

Introducir hisopos en el canal auditivo no solo empuja la cera hacia el interior, sino que también puede irritar o lesionar la piel del conducto auditivo.

Esta práctica puede ocasionar tapones de cera, provocando molestias, pérdida temporal de audición o infecciones. En los casos más graves, un uso inadecuado puede perforar el tímpano, generando dolor intenso y problemas auditivos permanentes.

Los expertos recomiendan métodos más seguros para mantener la limpieza de los oídos, como limpiar únicamente la zona externa con toallas o aplicar gotas indicadas por profesionales. Evitar introducir objetos dentro del canal auditivo es clave para proteger la audición y prevenir complicaciones.