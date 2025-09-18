Recalentar arroz de forma incorrecta puede causar intoxicación con bacterias peligrosas

La Food Standards Agency (FSA) ha advertido que recalentar arroz puede ser más riesgoso de lo que se piensa. Si no se conserva ni se recalienta correctamente, el arroz puede desarrollar bacterias como Bacillus cereus, responsables de problemas de salud como vómitos y diarrea.

La agencia enfatiza que la seguridad depende de cómo se guarda el arroz y del tiempo que pasa antes de volver a consumirlo.

Mantenerlo a temperatura ambiente por demasiado tiempo facilita la proliferación de bacterias, mientras que enfriarlo rápidamente y recalentar adecuadamente reduce significativamente el riesgo.

“Es importante almacenar el arroz cocido en el refrigerador lo antes posible y asegurarse de calentarlo a temperaturas suficientemente altas antes de comerlo”, aconseja la FSA. Esta medida simple puede prevenir intoxicaciones alimentarias y proteger la salud de toda la familia.