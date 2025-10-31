OPS abre convocatoria para los Premios del Día Mundial Sin Tabaco 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha lanzado oficialmente la convocatoria para presentar nominaciones a los Premios del Día Mundial Sin Tabaco 2026, dirigida a personas y organizaciones que hayan realizado contribuciones destacadas en el área de control del tabaco en cada una de las seis regiones de la OMS.

Según los lineamientos publicados, podrán ser candidatos individuos, organizaciones no gubernamentales, departamentos o ministerios gubernamentales que hayan logrado avances significativos en la implementación de políticas contra el tabaquismo, particularmente aquellas alineadas con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Quedan excluidos el personal de la OMS y otras agencias de Naciones Unidas, así como cualquier persona vinculada a la industria tabacalera.

El proceso de nominación requiere información detallada del candidato y de quien lo propone, incluyendo una descripción de los logros alcanzados, su impacto y dos cartas testimoniales de apoyo.

La OMS ha destacado su compromiso con la equidad de género y la representación geográfica en estos premios, luego de que un análisis revelara que solo el 40 % de los galardonados individuales en los últimos cinco años fueron mujeres. "Se recomienda encarecidamente la nominación de candidatas mujeres", señaló el organismo.

Un comité de evaluación seleccionará un máximo de seis ganadores por región, quienes serán anunciados en el sitio web de la OMS cinco días antes del 31 de mayo de 2026, Día Mundial Sin Tabaco.