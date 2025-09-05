OMS anuncia que mpox ya no constituye emergencia internacional de salud pública global

El mpox es una enfermedad viral identificada por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo, ya no se considera una emergencia de salud pública internacional, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante décadas, el virus permaneció limitado a una decena de países africanos. Sin embargo, en 2022 comenzó a expandirse a regiones fuera del continente, incluyendo naciones desarrolladas donde nunca había circulado. El mpox pertenece a la misma familia que la viruela y provoca síntomas como fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas tipo pústulas.

"Hace más de un año declaré la emergencia de salud pública internacional por el mpox, siguiendo el consejo de un comité de emergencia", recordó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ahora, el comité consideró que ya no era necesario mantenerla y acepté su recomendación".

La decisión se fundamenta en la disminución sostenida de casos y muertes en la República Democrática del Congo y en otros países africanos afectados, como Burundi, Sierra Leona y Uganda.

Ghebreyesus advirtió que, pese a la retirada de la emergencia internacional, "esto no significa que la amenaza haya terminado". La OMS continuará con la vigilancia y las medidas preventivas para evitar un resurgimiento del virus en las regiones afectadas.