OMS alerta sobre epilepsia: trastorno neurológico común que afecta millones en todo el mundo

Se estima que alrededor de 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En Venezuela no se manejan cifras oficiales; sin embargo, se habla de un 5% a 10%, según consultas médicas. Si de cada 100 personas 10 están afectadas, es una cifra significativa”, aseguró el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología (SVN).

Para determinar que un paciente padece epilepsia, es necesario que haya múltiples crisis recurrentes y la realización de estudios como electroencefalogramas y resonancias magnéticas cerebrales, hasta que un neurólogo pueda emitir el diagnóstico.

El doctor Mosquera explicó que la epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por hiperactividad eléctrica cerebral.

Sus causas pueden ser múltiples y originarse desde el nacimiento. “Cualquier daño neuronal desde el nacimiento, incluso durante el parto, puede afectar las neuronas, que más tarde pueden activarse ante el estrés, infecciones u otras situaciones de la vida adulta, como trasnochos, consumo de alcohol o drogas”, precisó.

La epilepsia se manifiesta cuando se presenta un desencadenante. “Factores de riesgo como la privación de sueño prolongada, el uso intensivo de computadoras, luces intermitentes, alcohol o trasnochos, pueden provocar crisis, sean focales, generalizadas o parciales, que solo un neurólogo puede clasificar correctamente”, agregó el especialista.