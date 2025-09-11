El diario plural del Zulia


Nutrición y entrenamiento combinados potencian fuerza, músculo y bienestar físico integral rápidamente

El orden de los ejercicios influye: pesas antes de cardio es más efectivo. Levantamiento de pesas quema más grasa que el cardio en jóvenes con obesidad. La ciencia confirma que la nutrición estratégica y el entrenamiento generan mejores resultados
Combinar nutrición y entrenamiento de forma estratégica puede maximizar los resultados físicos y la salud general, según recientes estudios científicos. La elección de alimentos y el orden de los ejercicios influyen directamente en la fuerza, el desarrollo muscular y la quema de grasa.

Un ejemplo destacado es el jugo de remolacha: un vaso antes de entrenar puede aumentar significativamente la fuerza muscular y el rendimiento físico, según Rodríguez-Fernández (2020).

Por su parte, la banana no solo es un alimento energético, sino que también mejora la saciedad, el humor, la presión arterial, combate la anemia y favorece la digestión, indican Mengstu (2021).

En cuanto al entrenamiento, el orden de los ejercicios es determinante: realizar pesas antes que el cardio es la estrategia más eficaz para quienes buscan aumentar la masa muscular (Eddens 2017).

Finalmente, la evidencia científica respalda que levantar pesas quema más grasa que el cardio en jóvenes con obesidad, reforzando la importancia de combinar fuerza y resistencia en los programas de entrenamiento (Sigal 2014).

