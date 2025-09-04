El diario plural del Zulia


Nuevo estetoscopio con inteligencia artificial revoluciona diagnóstico cardiovascular en Reino Unido

Permite detectar tres patologías cardíacas en tan solo 15 segundos de análisis. Reemplaza la auscultación tradicional por un sensor de alta precisión conectado a la nube. Combina sonidos cardíacos y electrocardiograma simultáneo para diagnósticos más rápidos y confiables
Un grupo de científicos en el Reino Unido diseñó un innovador estetoscopio impulsado por inteligencia artificial que promete transformar el diagnóstico cardiovascular.

La presentación del dispositivo tuvo lugar durante el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología, donde especialistas destacaron su velocidad y precisión.

A diferencia del modelo convencional, este nuevo estetoscopio sustituye la pieza de auscultación por un sofisticado sensor capaz de identificar tres enfermedades cardíacas en apenas 15 segundos.

Además, la herramienta combina el sonido del corazón con un electrocardiograma simultáneo y envía la información recopilada a la nube, lo que permite un análisis más completo y seguro para médicos y pacientes.

