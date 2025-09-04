Nuevo estetoscopio con inteligencia artificial revoluciona diagnóstico cardiovascular en Reino Unido

Un grupo de científicos en el Reino Unido diseñó un innovador estetoscopio impulsado por inteligencia artificial que promete transformar el diagnóstico cardiovascular.

La presentación del dispositivo tuvo lugar durante el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología, donde especialistas destacaron su velocidad y precisión.

A diferencia del modelo convencional, este nuevo estetoscopio sustituye la pieza de auscultación por un sofisticado sensor capaz de identificar tres enfermedades cardíacas en apenas 15 segundos.

Además, la herramienta combina el sonido del corazón con un electrocardiograma simultáneo y envía la información recopilada a la nube, lo que permite un análisis más completo y seguro para médicos y pacientes.