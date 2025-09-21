Nueva inteligencia artificial detecta señales de infarto antes de que ocurra

Un grupo de científicos en Estados Unidos ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar señales de infarto antes de que este ocurra.

El sistema funciona mediante el análisis detallado de los latidos del corazón, identificando irregularidades que podrían anticipar un episodio cardíaco.

Los investigadores explican que esta herramienta no solo ofrece un diagnóstico temprano, sino que también abre la posibilidad de generar alertas preventivas para médicos y pacientes. De este modo, sería posible intervenir antes de que el daño se manifieste, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de supervivencia.

De confirmarse su eficacia en ensayos clínicos, la innovación marcaría un hito en la medicina preventiva, al proporcionar un recurso capaz de salvar miles de vidas y transformar el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo.