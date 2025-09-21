El diario plural del Zulia


Nueva inteligencia artificial detecta señales de infarto antes de que ocurra

Permite alertar sobre posibles infartos antes de que se produzcan daños graves. Médicos y pacientes contarían con tiempo crucial para tomar medidas preventivas. El avance podría revolucionar la medicina preventiva y salvar innumerables vidas
SaludVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

Un grupo de científicos en Estados Unidos ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar señales de infarto antes de que este ocurra.

El sistema funciona mediante el análisis detallado de los latidos del corazón, identificando irregularidades que podrían anticipar un episodio cardíaco.

Los investigadores explican que esta herramienta no solo ofrece un diagnóstico temprano, sino que también abre la posibilidad de generar alertas preventivas para médicos y pacientes. De este modo, sería posible intervenir antes de que el daño se manifieste, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de supervivencia.

De confirmarse su eficacia en ensayos clínicos, la innovación marcaría un hito en la medicina preventiva, al proporcionar un recurso capaz de salvar miles de vidas y transformar el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo.

Siga leyendo
Lea también

Kapo confirma histórico concierto en Bogotá tras éxito internacional y colaboraciones…

Viuda de Charlie Kirk sorprende en funeral al perdonar públicamente al asesino

Privan de libertad a sujeto en el Zulia por tráfico de armas y delitos graves

Rusia provoca alarma en Europa con incursión de avión espía sobre el Báltico

Comentarios
Cargando...