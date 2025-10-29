La OMS alerta sobre el preocupante aumento del cigarrillo electrónico entre adolescentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia sobre el creciente consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes, revelando que los jóvenes tienen nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos. Los datos forman parte del "Informe mundial de la OMS sobre las tendencias de la prevalencia del consumo de tabaco 2000-2024".

Según el informe, actualmente alrededor de 40 millones de jóvenes entre 13 y 15 años de edad consumen tabaco en el mundo, lo que representa uno de cada diez adolescentes a nivel global. De esta cifra, 15 millones ya utilizan cigarrillos electrónicos, sumándose a los más de 100 millones de personas que vapean en todo el planeta.

El subdirector general de Promoción de la Salud de la OMS, Jeremy Farrar, señaló que "las industrias del tabaco y la nicotina se dirigen deliberadamente a la próxima generación con productos nuevos y, a menudo, no regulados".

Añadió que esta situación representa "una dura advertencia sobre la protección de la infancia".

Por su parte, Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, alertó que "los cigarrillos electrónicos están impulsando una nueva ola de adicción a la nicotina" y podrían "socavar décadas de progreso" en la lucha contra el tabaquismo.

La OMS recomienda a todos los países implementar regulaciones estrictas para estos productos, con el objetivo de proteger a las generaciones más jóvenes de lo que los expertos consideran una puerta de entrada a la adicción nicotínica.