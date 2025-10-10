La calabaza, antiguo tesoro americano que hoy conquista el mundo como superalimento saludable

Mucho antes de convertirse en símbolo de Halloween, la calabaza ya ocupaba un lugar privilegiado en la historia alimentaria de América. Según investigaciones de la Universidad de California, su origen se remonta a hace unos 9.000 años en América del Norte, y en México se hallaron las semillas más antiguas, datadas entre el 7000 y el 5550 a.C.

Actualmente, este fruto ancestral ha sido redescubierto como un superalimento. Las semillas de calabaza, ricas en magnesio, proteínas y zinc, han ganado popularidad por su aporte a una dieta equilibrada. Diversos estudios, citados por el portal especializado VeryWell Health, señalan que su consumo regular ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y cuidar la salud cardiovascular, gracias a su combinación de fibra, vitaminas y minerales.

Uno de los beneficios más destacados de la calabaza es su aporte a la salud ocular. El betacaroteno presente en su pulpa se transforma en vitamina A, un antioxidante esencial que protege las células y reduce el riesgo de padecer enfermedades como la degeneración macular y las cataratas.

De alimento ancestral a superalimento moderno, la calabaza demuestra que los tesoros nutricionales del pasado pueden seguir nutriendo el presente con sabor, historia y salud.