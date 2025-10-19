El diario plural del Zulia


Japón lidera desarrollo de fármaco revolucionario capaz de regenerar dientes perdidos naturalmente

Nuevos dientes se desarrollarían a partir de brotes dentales latentes. La solución apunta a reemplazar dentaduras postizas e implantes tradicionales. Se espera que esté disponible para el público general en pocos años
SaludVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

Desde Japón llega una noticia que promete transformar la odontología: un fármaco experimental podría permitir la regeneración natural de dientes perdidos.

Este desarrollo, hasta ahora solo imaginable en la ciencia ficción, apunta a convertirse en un estándar del cuidado dental en el futuro.

El principio activo del medicamento actúa inhibiendo una proteína responsable de frenar el crecimiento de los dientes. Al neutralizarla, se activa la capacidad de los brotes dentales latentes, permitiendo que nuevos dientes crezcan de manera natural y permanente. Este enfoque podría eliminar la dependencia de dentaduras postizas y de implantes, ofreciendo una alternativa más biológica y duradera.

Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, los investigadores esperan que el fármaco pueda llegar al mercado en unos pocos años, marcando un avance significativo en la medicina regenerativa y la calidad de vida de quienes padecen pérdida dental.

Siga leyendo
Lea también

¡Con gol de Kylian Mbappé! Real Madrid venció 0-1 a Getafe

Israel restablece el ingreso de ayuda a Gaza tras confirmar la reanudación del alto…

Polimaracaibo detiene a dos ciudadanos por arrojar desechos en la vía pública

Alcaldía de Maracaibo participó activamente en la 25° Caminata por la Vida de Famac

Comentarios
Cargando...