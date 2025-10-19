Japón lidera desarrollo de fármaco revolucionario capaz de regenerar dientes perdidos naturalmente

Desde Japón llega una noticia que promete transformar la odontología: un fármaco experimental podría permitir la regeneración natural de dientes perdidos.

Este desarrollo, hasta ahora solo imaginable en la ciencia ficción, apunta a convertirse en un estándar del cuidado dental en el futuro.

El principio activo del medicamento actúa inhibiendo una proteína responsable de frenar el crecimiento de los dientes. Al neutralizarla, se activa la capacidad de los brotes dentales latentes, permitiendo que nuevos dientes crezcan de manera natural y permanente. Este enfoque podría eliminar la dependencia de dentaduras postizas y de implantes, ofreciendo una alternativa más biológica y duradera.

Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, los investigadores esperan que el fármaco pueda llegar al mercado en unos pocos años, marcando un avance significativo en la medicina regenerativa y la calidad de vida de quienes padecen pérdida dental.