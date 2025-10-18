Investigaron mucho y lograron un revolucionario test de sangre para detectar cáncer

Guardant Health está revolucionando el diagnóstico temprano del cáncer a través de su innovador test de sangre, denominado SHIELD. Esta prueba ha recibido aprobación de la FDA para detectar cáncer colorectal y se encuentra en una fase de prueba clínicamente amplia en los Estados Unidos.

El co-CEO de Guardant, Helmy Eltoukhy, observa el cáncer como un desafío de ingeniería y ha trabajado durante los últimos 13 años para desarrollar una alternativa a las pruebas de diagnóstico tradicionales. "La mayoría de los pacientes atraviesan un odisea diagnóstica muy estresante", comentó Eltoukhy a Business Insider.

Como exingeniero eléctrico de Stanford, Eltoukhy ha aplicado principios de la tecnología moderna para simplificar la detección del cáncer. Su trabajo previo en Illumina ayudó a reducir el costo de la secuenciación genética de miles de millones de dólares a menos de $1,000.

La empresa ha desarrollado biopsias líquidas que utilizan fragmentos de ADN canceroso en la sangre del paciente para ayudar a los médicos a adaptar los tratamientos. Esta tecnología permitió la creación del primer test de cáncer "360", aprobado por la FDA en 2020, aumentando la precisión en tratamientos para cáncer en etapas avanzadas.

A pesar de estos avances, la detención temprana del cáncer enfrenta desafíos. Eltoukhy afirmó que, en 2015, se encontraron limitaciones en la detección genética. Esto llevó a Guardant a investigar la epigenética y su interacción con la genética en un esfuerzo por mejorar la detección temprana.

El test SHIELD es capaz de detectar cáncer en etapas avanzadas, aunque su sensibilidad para etapas iniciales es del 60%. Actualmente, se realiza una prueba independiente con 24,000 pacientes para evaluar su efectividad en detectar no solo cáncer colorectal, sino otros tipos como el de vejiga y páncreas.

La visión de Eltoukhy es un futuro donde un simple análisis de sangre pueda detectar múltiples enfermedades. "Imagina un test que combine trillones de puntos de datos", afirmó. Esta idea de un test que pueda monitorear la salud general se encuentra en las aspiraciones de Guardant.

El interés por el test SHIELD es significativo, especialmente dado el aumento de casos de cáncer colorectal entre personas menores de 50 años. Personalidades como James Van Der Beek, quien fue diagnosticado con cáncer a los 46 años, han expresado su deseo de que esta prueba estuviera disponible antes, enfatizando la importancia de la detección temprana.

El futuro de la detección de cáncer parece prometedor, aunque expertos como el Dr. Eleftherios Diamandis advierten que aún hay obstáculos que enfrentar. Sin embargo, la comunidad científica mantiene la esperanza de que los avances en tecnología y biomedicina puedan lograr una vigilancia efectiva del cáncer.