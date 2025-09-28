Investigadores en India descubren que el tamarindo podría ayudar a eliminar microplásticos del cuerpo

Investigadores en India han descubierto que los polisacáridos de la semilla de tamarindo pueden eliminar hasta un 90% de los microplásticos en pruebas de laboratorio con agua.

Este hallazgo resalta el potencial de estas sustancias naturales, que no solo atrapan partículas plásticas en entornos controlados, sino que podrían, en un futuro, ayudar al cuerpo humano a expulsarlas.

Aunque aún faltan ensayos clínicos en humanos, el estudio representa una esperanza frente a la contaminación silenciosa por microplásticos.

Un recurso común como el tamarindo podría convertirse en una herramienta natural para desintoxicar el organismo en un mundo cada vez más saturado de plástico.