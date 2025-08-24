FDA aprueba Vizz, gotas oftálmicas innovadoras para tratar presbicia y mejorar visión cercana

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el uso de Vizz, unas gotas oftálmicas desarrolladas por la farmacéutica Lenz que ofrecen una alternativa al uso permanente de lentes de lectura en personas con presbicia, comúnmente conocida como “vista cansada”.

Este trastorno ocular está asociado al envejecimiento y ocurre cuando el cristalino pierde elasticidad, lo que dificulta el enfoque en objetos cercanos y genera visión borrosa.

El principio activo de Vizz es la aceclidina, un compuesto que reduce suavemente el tamaño de la pupila, mejorando la visión de cerca hasta por 10 horas. De acuerdo con los ensayos clínicos, el fármaco produce menos efectos secundarios que otros tratamientos disponibles en el mercado.

Con esta aprobación millones de estadounidenses podrían beneficiarse de una solución práctica y temporal frente a un problema visual que afecta a la mayoría de las personas mayores de 40 años.