Europa prohíbe esmaltes semipermanentes por riesgo de cáncer, infertilidad y mutaciones genéticas

La Unión Europea (UE) prohibió el uso de esmaltes semipermanentes de uñas al confirmar que contienen dos sustancias consideradas peligrosas: óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (Dmpt).

Según el Reglamento (UE) 2025/877, aprobado en mayo de este año, el Parlamento Europeo vetó los cosméticos clasificados como cancerígenos. Desde el 1° de septiembre, ningún salón de belleza de los países miembros podrá utilizarlos.

Dermatólogos advierten que el TPO y el Dmpt pueden provocar infertilidad, mutaciones genéticas y cáncer. “Sea más o menos peligroso, lo bueno es que hay entidades regulando los productos cosméticos”, señaló la doctora Inés Escandell, de la Academia Española de Dermatología y Venereología, al diario ABC.

El reglamento europeo CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado) contempla la categoría CMR:

Cancerígeno: puede fomentar el desarrollo de cáncer.

Mutagénico: causa mutaciones genéticas.

Tóxico reproductivo: afecta fertilidad y desarrollo embrionario.

De acuerdo con la empresa belga Pronails, el TPO es un fotoiniciador que solidifica esmaltes al exponerse a luz UV o LED. El Dmpt, en cambio, es un compuesto tóxico usado como catalizador en resinas, adhesivos y hasta cementos dentales, según Fisher Scientific.