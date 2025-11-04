Especialistas alertan sobre repunte simultáneo de influenza H1N1 y arbovirus en Venezuela

Venezuela enfrenta una circulación simultánea de virus respiratorios y arbovirus, según advirtió la infectóloga Patricia Valenzuela, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país muestra un predominio de influenza H1N1 con una tasa de positividad del 10 %, acompañada de actividad del virus sincital respiratorio y Sars-CoV-2 en niveles menores.

La especialista explicó durante una entrevista en el programa "La Frecuencia de Hoy", de Unión Radio que "el hecho que los niveles sean bajos no quiere decir que no estén circulando", y alertó que las lluvias actuales crean condiciones propicias para el aumento de mosquitos vectores del dengue, zika y chikungunya.

Valenzuela detalló que los pacientes con H1N1 suelen presentar debilidad, dolores musculares, fiebre, congestión nasal, nariz roja, estornudo y un poco de tos. Ante este escenario, recomendó el uso de mascarillas en personas con síntomas respiratorios que deban circular en espacios cerrados o salir de sus hogares.

El informe de la OPS correspondiente a octubre 2025 confirma el patrón de circulación viral descrito por Valenzuela, situando a la influenza A (H1N1) como el virus respiratorio dominante en el territorio venezolano, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica tanto para virus respiratorios como para arbovirus.

La infectóloga invita a toda la población vulnerable, como niños menores de 2 años y personas con enfermedades crónicas a tomar precauciones para evitar la propagación del virus.