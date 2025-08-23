El diario plural del Zulia


Entrenamiento de fuerza semanal: clave para longevidad y prevención de enfermedades crónicas

Mejora la salud cardiovascular, regula el azúcar y reduce inflamación. Se puede realizar en casa con peso corporal o mancuernas. Constancia y técnica correcta son más importantes que duración o intensidad
El entrenamiento de fuerza ha dejado de ser exclusivo de atletas y aficionados al gimnasio. Estudios recientes muestran que incorporarlo a la rutina semanal ofrece beneficios que van más allá del aumento muscular o la apariencia física, impactando directamente en la salud y la longevidad.

Instituciones como Harvard Health Publishing y el British Journal of Sports Medicine respaldan que no es necesario pasar largas horas levantando pesas. Según GQ, solo entre 30 y 60 minutos semanales de ejercicios de fuerza con constancia y técnica adecuada pueden reducir entre un 10% y 17% el riesgo de muerte prematura.

Además, el entrenamiento fortalece todos los grupos musculares principales, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer, y favorece la quema de calorías incluso en reposo. El aumento de masa muscular también disminuye la proporción de grasa corporal y la inflamación, factores asociados a enfermedades crónicas.

Para quienes deseen comenzar, se recomienda trabajar al menos dos veces por semana con rutinas breves que incluyan brazos, piernas, glúteos y core. No se requiere gimnasio: peso corporal, bandas de resistencia o mancuernas básicas son suficientes. Antes de cada sesión, un calentamiento previo y estiramientos al finalizar contribuyen a la seguridad y recuperación muscular.

La clave del éxito es la constancia y la correcta ejecución de los ejercicios. Quienes tengan condiciones médicas previas deben consultar a un especialista antes de iniciar cualquier programa. Con solo unas pocas sesiones semanales, cualquier persona puede invertir en su bienestar a largo plazo, incorporando fuerza a su rutina y prolongando una vida activa y saludable.

