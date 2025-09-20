El diario plural del Zulia


Enfermedades bucales afectan a millones y comprometen salud integral según la Organización Mundial

Estos problemas impactan funciones vitales como la digestión y la postura corporal. También influyen en el correcto desempeño del sistema musculoesquelético. Expertos piden mayor atención a la salud oral como parte del bienestar general
Redacción Versión Final
De acuerdo con datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 3 mil 700 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de enfermedad bucal, lo que representa un desafío sanitario de gran magnitud.

Entre estas afecciones destacan los trastornos de mordida, como la maloclusión, que van más allá de la estética dental y tienen implicaciones directas en la salud integral. Este tipo de desajuste compromete funciones esenciales del organismo, ya que puede afectar la postura, alterar los procesos digestivos y repercutir en el sistema musculoesquelético.

Especialistas advierten que la atención odontológica debe considerarse una prioridad dentro de las políticas de salud pública, dado que la salud oral está estrechamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de la población.

