El uso diario de audífonos podría afectar tu salud auditiva sin que lo notes

El uso cotidiano de audífonos, especialmente los modelos intrauriculares, puede representar un riesgo para la salud si no se les brinda una correcta limpieza.

Con el tiempo estos dispositivos acumulan cera del oído, polvo, tierra y otros contaminantes que favorecen la proliferación de bacterias.

Según especialistas en otorrinolaringología, esta combinación de humedad, calor y suciedad crea un entorno ideal para el desarrollo de infecciones del canal auditivo, como la otitis externa. En casos más graves, puede causar irritación, picazón, inflamación e incluso pérdida temporal de la audición.

Además, compartir audífonos con otras personas incrementa significativamente el riesgo de contagiar bacterias y hongos.

Muchas veces no somos conscientes de que los audífonos son un objeto de uso personal, igual que un cepillo de dientes”, señalan los expertos.

Para reducir los riesgos, se recomienda limpiar los auriculares con un paño seco o con alcohol isopropílico de manera frecuente, mantenerlos en estuches ventilados y evitar utilizarlos durante actividades que generen sudor o humedad excesiva.

El creciente uso de audífonos, tanto para escuchar música como para atender llamadas o reuniones virtuales, ha convertido este tema en una preocupación de salud cotidiana. Los especialistas insisten en que la higiene auditiva es clave para prevenir problemas a largo plazo.