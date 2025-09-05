El ejercicio regular ayuda al cerebro a reducir el peso de recuerdos traumáticos

Un reciente hallazgo científico en el campo de la neurociencia sugiere que el ejercicio constante podría desempeñar un papel fundamental en la manera en que el cerebro maneja los recuerdos dolorosos.

La investigación señala que la actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino que impacta directamente en la plasticidad cerebral, particularmente en el hipocampo, la región encargada de formar y almacenar la memoria.

El estudio indica que el ejercicio fomenta la creación de nuevas neuronas, lo que facilita la reorganización de redes neuronales asociadas a experiencias traumáticas.

Asimismo, se comprobó que el movimiento físico regular reduce los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés, favoreciendo una menor intensidad en las respuestas emocionales que estos recuerdos despiertan.

Aunque los traumas no desaparecen por completo, sí pierden parte de la carga emocional que los vuelve incapacitantes.

De esta manera, el ejercicio se perfila como una herramienta terapéutica inesperada para quienes enfrentan ansiedad o estrés postraumático, ayudando a procesar el dolor desde una perspectiva más sana.