El diario plural del Zulia


El ejercicio regular ayuda al cerebro a reducir el peso de recuerdos traumáticos

El movimiento constante favorece procesar recuerdos traumáticos y disminuir su carga emocional. Además, reduce hormonas del estrés como el cortisol y estabiliza respuestas emocionales. Se perfila como complemento terapéutico para ansiedad y estrés postraumático
SaludVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

Un reciente hallazgo científico en el campo de la neurociencia sugiere que el ejercicio constante podría desempeñar un papel fundamental en la manera en que el cerebro maneja los recuerdos dolorosos.

La investigación señala que la actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino que impacta directamente en la plasticidad cerebral, particularmente en el hipocampo, la región encargada de formar y almacenar la memoria.

El estudio indica que el ejercicio fomenta la creación de nuevas neuronas, lo que facilita la reorganización de redes neuronales asociadas a experiencias traumáticas.

Asimismo, se comprobó que el movimiento físico regular reduce los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés, favoreciendo una menor intensidad en las respuestas emocionales que estos recuerdos despiertan.

Aunque los traumas no desaparecen por completo, sí pierden parte de la carga emocional que los vuelve incapacitantes.

De esta manera, el ejercicio se perfila como una herramienta terapéutica inesperada para quienes enfrentan ansiedad o estrés postraumático, ayudando a procesar el dolor desde una perspectiva más sana.

Siga leyendo
Lea también

Informes de la ONU documentan presunta actividad del Cartel de los Soles en Venezuela

Alcaldía de Maracaibo a través de Sedepar intensifica recuperación de plazas en la…

Trump autoriza al Pentágono derribar F-16 venezolanos: “Mi general puede tomar la…

Voluntad Popular exige fe de vida por paradero desconocido de Superlano y Carreño

Comentarios
Cargando...