El Día del Corazón se celebra este #29Sep

La Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial (Fundahipertensión, el Instituto de Investigación Cardiovascular de la Universidad del Zulia (Iecluz) y la Sociedad Venezolana de Cardiología se unen en el mes de septiembre en forma muy prolijas y con abundantes actividades para la celebración del mes Corazón.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. Por tanto amerita que debemos debemos promocionar la Salud Cardiovascular y la consulta especializada para luchar contra las enfermedades cardiovasculares, previniéndolas, determinando su presencia y su intensidad, controlándolas y limitándolas.

El Día del Corazón es este lunes 29 de septiembre de 2025 estaremos juntos Fundahipertensión , IECLUZ , Sociedad Venezolana de Cardiología, Sociedad Venezolana de Medicina Interna y el Colegio de Médicos del Zulia (COMEZU) en una jornada clínica cardio metabólica", aseguró el médico Elío Ríos Serrano.

A través de todo el mes de septiembre se han hecho una serie de actividades con música ejecutada por talento en vivo (Música para el Corazón), exposición de los Laboratorios Farmacéuticos con sus productos (Expocorazón), actividades y consultas de Cardiología Infantil gratuitas a niñas y niños (Pequeños Latidos).

Además, este domingo se realizó La Ruta del Corazón, una caminata ciclada gratuita de Fundahipertensión y el Iecluz por las Avenidas Universidad, Delicias y 5 de Julio con una inflexión en el Rectorado de LUZ para tener la forma de Corazón el día domingo 28 de septiembre de 2025, participación más de 400 personas.