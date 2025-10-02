El diario plural del Zulia


El consumo regular de café podría ayudar a prevenir la diabetes tipo 2

La inflamación y la resistencia a la insulina son factores de riesgo. Estudios a largo plazo muestran menor incidencia de diabetes en bebedores habituales. El efecto de la cafeína a corto plazo no contradice sus beneficios prolongados
Redacción Versión Final
Investigaciones recientes sugieren que el café podría desempeñar un papel importante en la prevención de la diabetes tipo 2.

Los compuestos presentes en esta popular bebida, como los antioxidantes y los polifenoles, contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir la inflamación, dos factores clave en el desarrollo de la enfermedad.

Aunque la ingesta de cafeína puede provocar un aumento temporal del nivel de azúcar en sangre, los estudios a largo plazo han demostrado que las personas que consumen café de manera habitual presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes no lo consumen.

Esto pone de relieve que los beneficios de beber café de forma regular superan los efectos inmediatos de la cafeína sobre el azúcar en sangre.

Especialistas recomiendan disfrutar del café con moderación y como parte de un estilo de vida saludable, ya que su consumo puede ofrecer una ventaja adicional en la prevención de enfermedades metabólicas.

