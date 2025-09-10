El brócoli y las coles de Bruselas reducen riesgo de cáncer de colon

Un reciente estudio científico ha demostrado que el consumo frecuente de vegetales crucíferos, como el brócoli y las coles de Bruselas, puede disminuir de forma considerable el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

La investigación centrada en la relación entre alimentación y prevención de enfermedades, destaca que estos vegetales aportan compuestos bioactivos como el sulforafano, capaces de activar enzimas que neutralizan sustancias cancerígenas y protegen las células intestinales.

El cáncer de colon, uno de los más comunes y prevenibles, encuentra así un enemigo natural en este tipo de alimentos, que refuerzan el valor de una dieta basada en productos vegetales como estrategia preventiva.

Los hallazgos indican, además, que estos compuestos actúan no solo como antioxidantes, sino que también favorecen un ambiente intestinal equilibrado, reduciendo la inflamación crónica que suele preceder al cáncer.

Incorporar crucíferos en la alimentación cotidiana no solo es un buen hábito nutricional, sino también una medida eficaz para la salud a largo plazo. Una vez más, la ciencia confirma que las soluciones más poderosas pueden encontrarse en lo que ponemos en el plato.