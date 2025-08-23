El diario plural del Zulia


Dormir ocho horas seguidas: ¿Mito cultural o clave real para la salud?

Modelos como el sueño bifásico son saludables y culturalmente aceptados. Advierte que los adultos deben dormir al menos siete horas regularmente. Un descanso reparador, más allá del número exacto de horas, es lo esencia
Redacción Versión Final
El doctor Claudio Cárdenas, neurólogo y experto en sueño, destacó que la calidad y los patrones de descanso son más relevantes que la cantidad de horas.

En una entrevista para Unión Radio, el doctor Cárdenas señaló que una cosa es la frecuencia y los fragmentos en los que se duerme a lo largo del día, y otra es la cantidad total de horas. Como ejemplo citó el sueño bifásico, que combina una breve siesta diurna con un descanso nocturno, práctica común en muchas culturas y considerada saludable.

Aunque los hábitos de sueño varían, el especialista advirtió que los adultos deben dormir no menos de siete horas de forma regular para garantizar un buen estado físico y mental. Aclaró que la creencia de que ocho horas son la única opción responde más a un concepto popular que a una necesidad universal, ya que influyen factores individuales y culturales.

En conclusión, Cárdenas recalcó que lo realmente importante es lograr un sueño reparador, sin importar tanto la cifra exacta de horas, pues es lo que asegura un bienestar integral.

