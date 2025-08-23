Dormir ocho horas seguidas: ¿Mito cultural o clave real para la salud?

El doctor Claudio Cárdenas, neurólogo y experto en sueño, destacó que la calidad y los patrones de descanso son más relevantes que la cantidad de horas.

En una entrevista para Unión Radio, el doctor Cárdenas señaló que una cosa es la frecuencia y los fragmentos en los que se duerme a lo largo del día, y otra es la cantidad total de horas. Como ejemplo citó el sueño bifásico, que combina una breve siesta diurna con un descanso nocturno, práctica común en muchas culturas y considerada saludable.

Aunque los hábitos de sueño varían, el especialista advirtió que los adultos deben dormir no menos de siete horas de forma regular para garantizar un buen estado físico y mental. Aclaró que la creencia de que ocho horas son la única opción responde más a un concepto popular que a una necesidad universal, ya que influyen factores individuales y culturales.

En conclusión, Cárdenas recalcó que lo realmente importante es lograr un sueño reparador, sin importar tanto la cifra exacta de horas, pues es lo que asegura un bienestar integral.