Dormir del lado izquierdo: Beneficios científicos para digestión, circulación, corazón y bienestar integral
La forma en que dormimos puede tener un impacto más profundo en la salud de lo que solemos imaginar. Estudios recientes destacan que dormir del lado izquierdo no solo responde a una preferencia personal, sino que ofrece múltiples beneficios para el organismo.
Esta posición favorece el drenaje linfático y glinfático, lo que contribuye a la eliminación de toxinas del cerebro y del cuerpo. También facilita la digestión, ya que la gravedad ayuda al tránsito de los alimentos a lo largo del sistema digestivo.
Además, dormir sobre el lado izquierdo puede reducir los ronquidos y la acidez estomacal, gracias a que el esófago queda en una posición más elevada que el estómago, disminuyendo el reflujo.
Otros estudios señalan que esta postura favorece la circulación sanguínea, mejora la salud cardíaca y beneficia el funcionamiento de órganos como el bazo y el hígado.
Un hábito tan sencillo como cambiar de postura al dormir puede convertirse en una estrategia preventiva y de bienestar, demostrando que los pequeños cambios diarios marcan una diferencia significativa en la salud general.