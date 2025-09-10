Comer pistachos antes de dormir podría mejorar tu descanso gracias a la melatonina

Dormir bien podría ser un poco más fácil con la ayuda de un puñado de pistachos. Estos frutos secos concentran altos niveles de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia.

Según la revista Nutrients, aportan entre 200 y 230 nanogramos por gramo, superando con creces a otras fuentes naturales como las cerezas, las uvas o las nueces.

Tomar algunos pistachos antes de acostarse puede elevar levemente la melatonina en el cuerpo, favoreciendo un estado de relajación que ayude a conciliar el sueño de manera más natural y profunda.

Su aporte no se limita a esta hormona: también contienen magnesio y vitamina B6, nutrientes que participan en la producción de melatonina y serotonina, lo que amplifica sus beneficios potenciales para el descanso nocturno.

No obstante, los expertos subrayan que se trata de un complemento y no de una solución mágica. Mantener horarios estables, reducir el uso de pantallas antes de dormir y procurar un ambiente oscuro siguen siendo pilares indispensables para lograr un sueño reparador.