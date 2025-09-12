Colocar hielo en la región cervical posterior ayuda a reducir la ansiedad en pocos minutos

En medio del auge de técnicas alternativas para el manejo de la ansiedad, especialistas destacan un recurso simple y al alcance de cualquiera: colocar un cubo de hielo en la nuca. El choque térmico activa el nervio vago, lo que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y genera una sensación de calma en cuestión de minutos.

Según expertos, esta reacción se relaciona con el “reflejo del buceador”, un mecanismo natural del cuerpo humano que regula funciones vitales cuando se enfrenta a condiciones extremas, como el contacto con agua fría. En situaciones de estrés o ansiedad, esta respuesta contribuye a frenar la sobrecarga del sistema nervioso.

Aunque esta técnica puede ser un apoyo rápido y efectivo, los especialistas advierten que no sustituye la atención médica ni los tratamientos psicológicos. Recomiendan emplearla como complemento, junto con ejercicios de respiración profunda, prácticas de meditación y acompañamiento profesional.

Finalmente, los expertos subrayan que, si la ansiedad afecta de forma recurrente la vida cotidiana, es fundamental buscar ayuda especializada. La salud mental requiere el mismo cuidado y atención que la salud física.