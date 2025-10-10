Científicos suizos crean toalla inteligente para detectar alertas de salud en la menstruación

Durante generaciones, millones de mujeres han convivido con el dolor menstrual y el cansancio como si fueran inevitables. Lo que muchas veces se consideró “normal” podría, en realidad, ser una señal silenciosa de alerta: una inflamación, una infección o un desajuste hormonal.

En respuesta a esta realidad, científicos del ETH Zürich, una de las instituciones más prestigiosas de Suiza, desarrollaron MenstruAI, una toalla sanitaria con inteligencia integrada. Su propuesta es simple pero revolucionaria: crear un producto que no solo absorba, sino que escuche lo que el cuerpo intenta decir.

El secreto está en un pequeño sensor capaz de detectar biomarcadores en la sangre menstrual. Si se presentan cambios inusuales, la toalla modifica su color, alertando a la usuaria. A través de una aplicación móvil, una fotografía permite procesar los datos y obtener un análisis preliminar en cuestión de segundos.

Aunque el proyecto sigue en fase de pruebas con voluntarias, los resultados iniciales son esperanzadores. Los investigadores creen que esta tecnología podría ayudar a identificar de forma temprana afecciones como la endometriosis, desequilibrios hormonales o incluso algunos tipos de cáncer ginecológico.

Más que un avance tecnológico, MenstruAI simboliza un cambio de mirada: un esfuerzo por reconocer la inteligencia del cuerpo femenino y la importancia de escucharlo con respeto.

El invento aún no sustituye un diagnóstico médico, pero plantea un futuro donde cada ciclo menstrual sea también una oportunidad para cuidar la salud y prevenir enfermedades.

Porque la innovación más poderosa no siempre es la más compleja, sino aquella que nace de la empatía.