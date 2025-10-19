Cáncer de Mama: Un llamado a la detección temprana y al compromiso Nacional en Venezuela

La Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizo recientemente sus guías para la detección temprana del cáncer de mama en 2025, promoviendo un enfoque personalizado para un diagnóstico más eficaz.

Este enfoque permite identificar mejor el riesgo individual y usar herramientas como mamografías, ultrasonidos y resonancias magnéticas para detectar el cáncer en etapas iniciales, lo que mejora significativamente las tasas de supervivencia.

La detección temprana es clave para aumentar la efectividad del tratamiento y salvar vidas, especialmente con el creciente número de mujeres diagnosticadas cada año a nivel mundial.

En Venezuela, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en mujeres, con una mortalidad estimada de 3.707 muertes y una incidencia de 9.148 nuevos casos proyectados para finales de 2024.

Cada mes, se diagnostican al menos 20 nuevos casos y fallecen alrededor de nueve pacientes, según cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) y la fundación SenosAyuda.

Estas cifras evidencian la urgencia de promover la educación, la detección precoz y el tratamiento oportuno para frenar esta tendencia en el país.

Además, destacan la importancia de un diagnóstico oportuno y un tratamiento integral que incluya apoyo psicológico para los pacientes, quienes enfrentan no solo los efectos físicos, sino también el impacto emocional de la enfermedad. El Ministerio del Poder Popular atención para la Salud (MPPS) garantiza gratuita y multidisciplinaria para pacientes con cáncer de mama en el país.

En cuanto a las disecciones y tratamientos quirúrgicos en Venezuela, estudios locales muestran avances que incluyen la cirugía oncoplástica y la cirugía preservadora, que buscan remover tumores de forma efectiva al tiempo que conservan la estética mamaria.

Estos procedimientos son parte de investigaciones y discusiones recientes presentadas en congresos especializados, reflejando el esfuerzo nacional para adecuar las técnicas quirúrgicas a las mejores prácticas internacionales y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cada 19 de octubre se celebra está fecha con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos efectivos.