Cáncer de mama, pulmón y cuello uterino encabezan riesgos de salud femenina en Venezuela

El cáncer de mama lidera fallecimientos y nuevos diagnósticos cada día. Detección tardía provoca pérdida significativa de años de vida saludable. Expertos destacan la importancia de hábitos preventivos y chequeos regulares
Redacción Versión Final
El cáncer de mama, pulmonar y de cuello uterino continúan siendo las principales amenazas para la salud de las mujeres en Venezuela, según el último estudio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) presentado a finales de 2024.

El Dr. Juan Saavedra, Director de Proyectos y Relaciones Institucionales de la SAV, informó que estas patologías provocan 22 muertes diarias, con el cáncer de mama como principal causante, con aproximadamente 10 fallecimientos al día. Le siguen el cáncer de pulmón y el de cuello uterino.

En cuanto a nuevos casos, el carcinoma mamario lidera con 25 diagnósticos diarios. La suma de los cánceres de mama y cuello uterino alcanza 41 casos diarios, mientras que colorrectal y pulmón registran 8 y 6 diagnósticos respectivamente.

Saavedra explicó que la detección tardía impacta directamente en la pérdida de años de vida saludable: aproximadamente 20 años por cáncer de cuello uterino, 15 por cáncer de mama y 10 por cáncer de pulmón. Las edades de aparición y fallecimiento prematuro reflejan la urgencia de una detección temprana.

La SAV enfatizó que la gravedad de estas enfermedades está vinculada a la falta de hábitos saludables y diagnósticos oportunos. Los especialistas llaman a promover controles médicos regulares y educación sobre signos de alerta para proteger la salud femenina en el país.

