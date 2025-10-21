500 millones podrían tener osteoporosis sin saberlo, alerta Amgen en Día Mundial

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la biofarmacéutica Amgen alertó que aproximadamente 500 millones de personas en el mundo podrían padecer esta enfermedad sin haber sido diagnosticadas.

La osteoporosis es una afección crónica que debilita los huesos y eleva el riesgo de fracturas. Según la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año se registran hasta 37 millones de fracturas asociadas a esta enfermedad, lo que equivale a 70 fracturas por minuto a nivel global.

Max Saráchaga, director médico de Amgen México, explicó que la enfermedad suele desarrollarse sin síntomas claros, y que muchas personas solo descubren que la padecen tras sufrir una fractura. “Es fundamental visibilizar lo invisible, cuidar la salud ósea y que quienes tienen más de 50 años o factores de riesgo consulten a su médico para obtener un diagnóstico y tratamiento oportunos”, indicó.

Entre los factores de riesgo destacan problemas de tiroides, desequilibrios hormonales, bajo consumo de calcio y antecedentes familiares. Las personas con madre, hermana o tía con osteoporosis tienen entre un 50% y 85% más probabilidades de desarrollarla. Además, el envejecimiento de la población aumenta la vulnerabilidad.

Amgen recomienda la densitometría ósea como herramienta para medir la densidad mineral de los huesos, evaluar el riesgo de fracturas y monitorear la respuesta al tratamiento. Para prevenir complicaciones, se aconseja llevar una dieta rica en calcio, realizar ejercicio regular y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol.