Suspendida la última etapa de la Vuelta a España por protestas pro-palestinas en Madrid

La última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2023, que debía recorrer este domingo el centro de Madrid, fue suspendida de manera oficial por la organización debido a las protestas pro-palestinas que invadieron el recorrido y generaron graves incidentes con la policía.

Los manifestantes cortaron varias zonas del trayecto, especialmente en el Paseo del Prado y cerca de la meta, lo que obligó a los antidisturbios a intervenir con cargas para intentar despejar la vía. Según testigos, se produjo el lanzamiento de vallas de contención y botellas contra las fuerzas de seguridad.

El pelotón, que se aproximaba a la capital, se vio forzado a detener su marcha a la entrada de la ciudad ante la imposibilidad de avanzar de forma segura. Tras unos minutos parados, los corredores reanudaron la carrera de forma neutralizada, pero tuvieron que volver a detenerse a los pocos metros ante la persistencia de las protestas.

Ante la escalada de tensión y la inviabilidad de garantizar la seguridad de ciclistas y aficionados, la organización decidió cancelar definitivamente la etapa. Los corredores abandonaron sus bicicletas y se subieron a los coches de sus equipos, poniendo así un punto final abrupto a la competición.

La jornada, que tradicionalmente supone una celebración festiva y el desenlace oficial de la ronda española, quedó así interrumpida de manera excepcional debido a la situación de protesta social.