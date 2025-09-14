Machado en un acto de VOX: "Iberoamérica es Occidente y no se rendirá"

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que "Iberoamérica es Occidente" y declaró que la región "no se rendirá ante el socialismo criminal". Su intervención se produjo a través de un mensaje grabado para el acto 'Europa Viva 25', organizado por el partido VOX en Madrid, ante miles de asistentes que recibieron su discurso con aplausos.

En su mensaje, Machado agradeció el apoyo de la ultraderecha española a la oposición venezolana y enlazó la crisis de su país con una "crisis de identidad" más amplia en Occidente, que atribuyó al abandono de sus pilares fundacionales: la filosofía griega, el derecho romano y la tradición judeocristiana. "Iberoamérica no puede entenderse fuera de esta gran civilización común que une ambas orillas del Atlántico", aseguró.

La dirigente opositora caracterizó al gobierno de Nicolás Maduro como la "consecuencia inherente" del socialismo: "un régimen delictivo, terrorista y antidemocrático". A pesar de esto, manifestó que el pueblo venezolano ha resistido "a la tiranía" y ha derrotado "a la máquina de fraude electoral", asegurando que el país ha entrado en "la fase definitiva de su lucha por la libertad".

Apoyo internacional y visiones sobre Latinoamérica

El evento contó con la participación de otras figuras políticas de derecha y ultraderecha que compartieron su análisis sobre la región. El líder ultraderechista chileno José Antonio Kast, quien aspira a la presidencia de su país, agradeció al líder de VOX, Santiago Abascal, por demostrar "al mundo" que es posible enfrentar a la izquierda y expresó su deseo de encontrarse con él el próximo año "como presidente de Chile".

Desde una intervención remota, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (recientemente condenado en primera instancia por un caso de sobornos) señaló que desde Sudamérica hay "buenas noticias", citando los gobiernos de Argentina y Ecuador y la posibilidad de expulsar de Venezuela a "la dictadura narcoterrorista".

Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, presente en el acto, identificó a "tres enemigos" de Latinoamérica: "la marea negra" de la corrupción, "la marea roja" del socialismo y "la marea verde" que, en sus palabras, "va en contra de la vida". López-Aliaga, quien se refirió a la izquierda como "el mal", denunció las "dictaduras" en Venezuela, Nicaragua y Cuba, y lamentó la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk, a quien calificó de "mártir".