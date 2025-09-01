Yván Gil pide a la Celac exigir retiro de buques estadounidenses

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas que comprenden ocho embarcaciones militares con más de mil 200 misiles abordo y cuatro mil 200 tropas entrenadas que están preparadas para invadir el suelo sagrado de Venezuela.

Durante su alocución, acotó que ha sido desplegado un submarino nuclear en el Caribe, acción que viola la Zona de Paz declarada en 2014, así como el Tratado de Tlatelolco, que desde el año 1967 establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. Asimismo, afirmó que en el 1971 EE. UU. se comprometió a respetarlo.

“Estamos viviendo una situación inédita. Desde la crisis de los misiles en el año 1960, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante, no habíamos vivido una situación de este tipo”, aseguró Gil.

En ese sentido, el canciller calificó este despliegue como “grosero e injustificado”, y denunció el uso de una narrativa falsa que acusa al presidente Nicolás Maduro, de liderar el llamado “Cartel de los Soles”.

Además, reafirmó que el Gobierno Nacional mantiene una “lucha activa” contra el narcotráfico que ha llevado al país a ser declarado como libre de cultivos ilícitos y tráfico de drogas.

En ese contexto, hizo un llamado “urgente” a la Celac para que condene esta acción y exija el retiro inmediato de las fuerzas militares extranjeras para preservar la zona de paz en la región.

“Pedimos a la comunidad dar un paso al frente en defensa de la zona de paz, cualquier conflicto bélico en contra de Venezuela, usando un pretexto falso como es el narcotráfico, significaría una desestabilización completa en toda la región. No es un ataque contra Venezuela, estamos viendo, es el posicionamiento de una narrativa que amenaza toda una región, la consecuencia de esta acción sería realmente invaluable”, aseguró.