Yván Gil niega acusaciones de narcotráfico y asegura que Venezuela está preparada para "disuadir conflictos"

El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, aseguró en una entrevista con CNN que su país no busca un enfrentamiento militar con Estados Unidos ni con ningún otro actor regional.

Sus declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones, que incluyen el reciente ataque de la Marina estadounidense contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe.

No estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto”, afirmó desde la Casa Amarilla, sede de la cancillería en Caracas.

Gil Pinto destacó que, aunque se descarta una escalada militar, Venezuela se encuentra “preparada para disuadir la posibilidad de un despliegue y defender nuestro suelo patrio”.

También señaló que por el momento, no es pertinente hablar de alianzas militares con otros países de la región, manteniendo así una postura “a favor de la paz”.

El canciller recordó la reciente declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que expresó su preocupación por el despliegue militar en la región y pidió respeto a la zona de paz decretada en 2014.

Además, mencionó el Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, aunque señaló que Washington nunca lo suscribió.

Respecto al ataque a la embarcación en el Caribe, en el que murieron 11 personas según Washington, Gil Pinto cuestionó la claridad del operativo y el video presentado por las autoridades estadounidenses.

No está claro dónde fue, quiénes iban, si realmente ocurrió o no… Hay muchos elementos que todavía no están claros”, expresó.

El canciller venezolano afirmó que la narrativa estadounidense “busca legitimar una acción ilegal” y reiteró la disposición de Venezuela a la paz, subrayando su compromiso con la seguridad y los tratados regionales.