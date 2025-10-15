Yván Gil denuncia “escalada de amenazas militares” de EE. UU. ante cumbre internacional de ministros

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció este miércoles durante la 19ª cumbre intermedia de ministros de Asuntos Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que se realiza en Uganda, una “escalada de amenazas militares por parte del Gobierno de Estados Unidos a las que ha estado sometida Venezuela”.

Advirtió que el tenso contexto se realiza “bajo el pretexto de una falsa lucha contra el narcotráfico”.

En su intervención, Gil explicó que estas acciones “violan toda la norma del derecho internacional”, al tiempo que enfatizó que no existe justificación alguna para la militarización de las costas del Caribe, citó Efecto Cocuyo.

Además, precisó que la agresión del Gobierno estadounidense “oculta una vieja ambición: concretar sus ya fracasados planes de cambio de régimen, para hacerse del control de los recursos de nuestro país, donde está la primera reserva probada de petróleo del mundo”.

Gil instó a “profundizar la cooperación para la prosperidad global compartida”, con el objetivo de “poner fin a las cadenas que se pretenden imponer a nuestros pueblos, con criminales medidas coercitivas unilaterales y bloqueos para rendir a nuestros países, para robar sus recursos y socavar sus oportunidades de avanzar hacia un mejor futuro”.

Resaltó la imperiosa necesidad de construir un mundo “en el que ninguna nación tenga que mendigar y en el que ningún país tenga que doblegarse a los designios de potencias extranjeras”, con lo que explicó que estas premisas son “cada vez más amenazadas por la imposición, la fuerza y la mentira, incluyendo a partir de operaciones de desinformación y de propaganda”.