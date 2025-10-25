Yván Gil acusa a presidente electo de Bolivia de alinearse con intereses extranjeros

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, cuestionó este sábado al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por sus recientes declaraciones sobre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), señalando que reflejan una postura “anti-bolivariana, proimperialista y procolonial”.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Telegram, Gil expresó que las opiniones de Paz evidencian un desconocimiento de la historia y los valores bolivarianos que dieron forma a Bolivia y sus instituciones.

“Su discurso revela una desconexión con el pueblo boliviano y una afinidad con las élites que históricamente han intentado subordinar a Bolivia a intereses extranjeros”, afirmó el canciller venezolano.

El funcionario acusó al mandatario electo de intentar pisotear el legado de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para favorecer la influencia de Estados Unidos en la región, y subrayó que la postura de Paz contrasta con los principios de soberanía y solidaridad promovidos por el ALBA-TCP.

Gil destacó que la organización ha contribuido a logros concretos en favor de la población boliviana, y reiteró que la alianza busca respaldar a los pueblos que promueven independencia y dignidad, mientras critica a quienes se subordinan a políticas externas.

“El Alba es solidaridad, soberanía y dignidad. Con los pueblos siempre; con los que se entregan al tutelaje de Estados Unidos, jamás”, enfatizó.

La reacción venezolana se produce luego de que la ALBA anunciara la suspensión del gobierno entrante de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, calificando su postura como “proimperialista y colonialista”, lo que agrava las tensiones entre la organización y el nuevo Ejecutivo boliviano que asumirá funciones en noviembre.