Yván Gil acusa a Netanyahu de sabotear los intentos de paz en Palestina

El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "sigue empeñado en sabotear" los intentos de paz en Palestina, luego de que el Ejército israelí ejecutara nuevos ataques este sábado pese a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de detener la ofensiva para facilitar un acuerdo y poner fin al conflicto.

El criminal de guerra y asesino serial Benjamín Netanyahu sigue empeñado en sabotear los intentos de paz que han sido respaldados por las naciones árabes y musulmanas y los cuales han sido respondidos afirmativamente por la organización político-militar Hamás", manifestó Gil en su canal de Telegram.

El canciller exigió, en nombre del Gobierno de Venezuela, que se "respeten todos los derechos del pueblo palestino y se permita el retorno seguro a las tierras que le pertenecen, avanzando en un proceso definitivo de paz".

Según constató EFE en la capital gazatí, donde —supuestamente y según la prensa israelí— el Ejército habría detenido su ofensiva, se registran ataques aéreos en intervalos de unos veinte minutos, además de bombardeos de artillería en distintas zonas de la ciudad.

Esto ocurre a pesar de la solicitud de Trump a Netanyahu de que detenga las operaciones militares, luego de que el grupo islamista-palestino Hamás manifestara su disposición a negociar el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes israelíes.

Decenas de personas murieron este sábado en la ciudad de Gaza por ataques a viviendas y disparos contra civiles que, al confiar en el supuesto cese de los bombardeos, regresaban a sus hogares para recuperar sus pertenencias en zonas bajo control israelí.

Según un recuento realizado en las morgues de los hospitales de Gaza por informadores locales, hasta las 22:00 hora local (19:00 GMT) setenta personas fallecieron por ataques israelíes en toda la Franja, 47 de ellas en la ciudad de Gaza.