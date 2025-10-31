Washington Post: Maduro pidió a Rusia, China e Irán mayor cooperación militar

En medio del creciente despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría recurrido a sus principales aliados, Rusia, China e Irán, en busca de apoyo militar para fortalecer las defensas del país ante la escalada de tensiones con Washington, según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por The Washington Post.

Los informes revelan que Caracas solicitó asistencia en materia de radares defensivos, reparación de aeronaves e incluso misiles.

En una carta dirigida al presidente ruso, Vladimir Putin, Maduro habría pedido apoyo militar directo, la cual debía ser entregada por un alto asesor durante una visita reciente a Moscú.

De acuerdo con los documentos, el mandatario venezolano también envió una misiva al presidente chino, Xi Jinping, en la que pidió ampliar la cooperación militar entre ambos países y acelerar la producción de sistemas de detección por radar fabricados por empresas chinas.

El objetivo sería reforzar la capacidad de defensa de Venezuela frente a lo que Maduro califica como “agresión estadounidense” en el Caribe.

Los registros señalan además que el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, coordinó con Teherán un envío de drones y equipo militar, mientras preparaba una visita a Irán.

En esas conversaciones, Maduro habría solicitado “equipos de detección pasiva”, “inhibidores de GPS” y “drones con un alcance de hasta 1.000 kilómetros”.

El domingo, un avión de carga ruso Ilyushin Il-76, sancionado por Estados Unidos en 2023 por su participación en el comercio de armas y transporte de mercenarios, aterrizó en Caracas tras sobrevolar África para evitar el espacio aéreo occidental, según datos de Flightradar24.