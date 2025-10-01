Vicepresidencia del Clez y Movimientos Sociales se unen en defensa de la soberanía nacional

En un encuentro ante los medios de comunicación desde el parlamento zuliano, la vicepresidencia del Clez y los diferentes movimientos sociales que conforman el Congreso de la Nueva Época en la región, se pronunciaron en apoyo al presidente Nicolás Maduro, manifestando el respaldo total a la defensa de la soberanía territorial, en medio de la escalada intervencionista del gobierno de los Estados Unidos.

Esta rueda de prensa estuvo liderada por la vicepresidenta del Consejo Legislativo y secretaria de los movimientos sociales del Consejo de la Nueva Época en el Zulia, Leg. Glenis Semprun, quien recalcó que este pronunciamiento está basado en favor de la paz, de la soberanía y en respaldo de todos los venezolanos y venezolanas.

En este mes de octubre, cuando se cumplen 531 años de la resistencia indígena, seguiremos los movimientos sociales y los pueblos originarios a la vanguardia y en defensa de nuestro país", subrayó Semprun.

Por su parte, el Mayor Jorge Luis Durán Centeno, vocero y quien representa a los 43 movimientos sociales de la región, ratificó el apoyo y solidaridad que desde los movimientos sociales del nuevo bloque histórico del siglo 21 le brindan al gobierno nacional, regional y a Venezuela para defender de pie al territorio.

Finalmente, Carlos Rodríguez, vocero del movimiento campesino en el Congreso Nacional de la Nueva Época, expresó el respaldo a la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana y recordó que Venezuela cuenta con los campesinos y campesinas para defender la patria en las circunstancias que se presenten y así mantener un país de hombres y mujeres libres.