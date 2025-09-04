Vente Venezuela pide acción internacional tras presuntas "amenazas" de Diosdado Cabello a MCM

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, llamó este jueves a la comunidad internacional a "reforzar la solidaridad y acelerar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro", luego de lo que consideró una “gravísima amenaza” contra su líder por parte del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabello había rechazado las recientes declaraciones de Machado en respaldo a las sanciones de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump contra el chavismo, y advirtió: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretaremos”.

En un comunicado publicado en la red social X, Vente Venezuela afirmó: “La amenaza contra María Corina no es un ataque dirigido solo a ella, sino un intento de intimidación a todos los venezolanos que defienden la democracia”.

Asimismo, el partido subrayó que “en este momento está en marcha un movimiento de ciudadanos dentro y fuera del país, para consolidar una alianza hemisférica resuelta a poner fin al poder del ´crimen organizado´ en Venezuela y la región”.

El pronunciamiento ocurre mientras Estados Unidos mantiene operaciones militares en aguas caribeñas cercanas a Venezuela contra el narcotráfico.

Entre ellas figura el reciente ataque a una embarcación en la que viajaban once presuntos integrantes del Tren de Aragua, un hecho que el gobierno de Caracas ha desestimado como “un invento”.