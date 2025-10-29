Vente Venezuela denuncia “secuestro” de encargados de casa de la madre de María Corina

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) denunció este miércoles la detención de Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez, quienes durante más de 20 años se encargaron del cuidado y mantenimiento de la vivienda de la señora Corina Parisca, madre de la líder opositora María Corina Machado.

A través de su cuenta en X, la organización denunció que ambos fueron aprehendidos el domingo y que, desde el momento de la detención, no han tenido información sobre su paradero.

"El terrorismo de Estado sigue aumentando en Venezuela”, denunció Vente Venezuela, que vinculó la detención con la relación de los hombres "con la familia de la líder nacional".

Vale destacar que María Corina dio a conocer en el pasado mes de mayo que su madre abandonó el país por motivos de seguridad, esto, luego de haber denunciado en múltiples ocasiones asedios en los alrededores de su casa.