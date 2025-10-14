Vente Venezuela denuncia la detención de su coordinadora Xiomara Ortiz en Lara

La organización política Vente Venezuela condenó este lunes la detención arbitraria de Xiomara Ortiz, coordinadora de la organización en el municipio Iribarren, ubicado en el estado Lara. Según reportó la agrupación, Ortiz fue capturada de manera violenta en su residencia por un grupo de individuos que se identificaron como funcionarios, pero viajaban en un vehículo sin ningún tipo de identificación oficial, lo que generó aún más incertidumbre y preocupación sobre la legalidad del acto.

De acuerdo con los testimonios de testigos y miembros cercanos de la organización, los agresores irrumpieron en el domicilio de Xiomara Ortiz sin presentar ninguna orden judicial y procedieron a robarle algunas de sus pertenencias personales antes de llevarla por la fuerza. La acción, calificada como un acto de represión política, ha desatado una ola de indignación tanto en el ámbito local como en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Desde ese momento, se desconoce el paradero de Ortiz, así como su estado físico. La falta de información sobre su paradero y la imposibilidad de contactar con ella o conocer detalles acerca de su bienestar, ha generado una creciente preocupación por su seguridad.

Vente Venezuela, a través de un comunicado oficial, exigió a las autoridades una "fe de vida" de Xiomara Ortiz y su libertad inmediata. La organización también reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier acto de represión política en el país. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante este tipo de abusos y a seguir presionando para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los venezolanos.