Venezuela y Rusia impulsan la cooperación en materia comercial

La ministra de Comercio Exterior venezolana, Coromoto Godoy, sostuvo un encuentro este miércoles con representantes de la empresa rusa Uniconf, con el fin de impulsar la cooperación comercial.

Seguimos impulsando la cooperación económica y comercial de la virtuosa alianza estratégica entre Venezuela y Rusia", expresó Godoy a través de la red social Instagram.

Al respecto, detalló que la empresa Uniconf, productora del reconocido chocolate Alenka, mantiene alianzas con productores cacaoteros venezolanos, lo que ha permitido un aumento sostenido en las exportaciones de ese rubro hacia el mercado internacional.

Caracas exportó a Moscú 300 toneladas de cacao en grano en los últimos dos meses, de acuerdo con el Gobierno.

Además, la administración de Nicolás Maduro prevé este año la exportación de 3.000 toneladas de cacao al mercado ruso, como parte de la alianza que busca fortalecer el intercambio comercial y promover el crecimiento agrícola nacional.

El 8 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su par ruso, Vladímir Putin, firmaron en Moscú una asociación estratégica que establece una hoja de ruta para reforzar la cooperación en sectores como economía, energía, minería y otros ámbitos estratégicos.

La cooperación entre Caracas y Moscú se refleja en más de 350 documentos bilaterales suscritos con el objetivo de establecer una alianza estratégica entre ambas naciones.